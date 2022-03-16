Москва, 16 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Попавшие под санкции банки могут работать в Крыму, оснований для отказа нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Aksakov.ru Анатолий Аксаков

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"Теперь уже нет рисков, оснований и отговорок, чтобы не работать в Крыму. Риски практически снялись, поводов, чтобы не работать в Крыму, нет», — сказал Аксаков в ходе пресс-конференции в Москве.

Отметим, что под антироссийскими санкциями находятся, в частности, Сбербанк, Внешэкономбанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, АБ «Россия», СМП банк, Собинбанк, Мособлбанк, РНКБ. Самые жесткие меры применили к четырем банкам: ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк. Они оказались в черном списке SDN.