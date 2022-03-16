Нижний Новгород, 16 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 16 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 877 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 141 949 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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За все время пандемии в республике подтвердили 159 747 случаев заражения коронавирусом, из них 325 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 54 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 71 житель республики старше 65 лет.

3924 человека скончались, за минувшие сутки скончались семь человек — пятеро мужчин в возрасте от 50 до 83 лет, а также женщины в возрасте 75 и 88 лет. Накануне было зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 45 человек, накануне в больницы попали 23 жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 6189 человек, 460 пациентов ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 76 человек — в тяжелом состоянии, из них 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 15 марта в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 694 282 человека.

Второй компонент препарата получили 549 249 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.