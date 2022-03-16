Париж, 16 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Согласно последнему отчету министерства здравоохранения Франции, за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время во Франции госпитализировано 20 918 пациентов с COVID-19, в том числе 1553 человека поступили в больницы за последние сутки. 1783 пациента находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии. Ещё 141 человек поступил в отделения интенсивной терапии за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции поприветствовал достигнутое соглашение между государствами-членами ЕС о «налоге на выбросы углекислого газа».