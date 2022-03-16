Новосибирск, 16 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 16 марта, за сутки зарегистрировано 4618 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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Отметим, что днём ранее из-за ОРВИ за сутки было зарегистрировано 664 обращения.

При этом в Новосибирской области уже сделан 4 062 621 тест на коронавирус. Всего выявлено 245 990 случаев заражения коронавирусом, 224 482 пациента полностью выздоровели, умерли 5194 человека.