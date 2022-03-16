Новосибирск, 16 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 16 марта, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 1816 пациентов, в том числе 45 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено529 случаев заражения коронавирусом (всего — 246 519 случаев), 905 человек выздоровели (всего — 225 387 человек), скончались 14 пациентов (всего — 5208 пациентов).

В реанимации сейчас находятся 212 человек, на ИВЛ — 33 пациента.