Москва, 16 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Процесс перестройки мировых потоков сырья только ухудшит ситуацию в глобальной экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала прогнозы Всемирного банка о том, что санкции, введенные против РФ, повлияют и на мировой ВВП.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Санкции влияют на все страны, — констатировала Лебединская. — Например, один из основных акторов санкций — Великобритания уже прогнозирует, что рост ее экономики составит лишь 3,75% (ноябрьская оценка 5%). США снизили прогноз с 5% до 3%, Япония — с 3,8 до 2,9%. Напомню, что доля США в мировой экономике 23,48%, Великобритании — 3,38%, Японии — 5,94%. Отсюда и неутешительные прогнозы ВБ по росту мировой экономики. Не стоит забывать, что в большинстве стран ЕС уже фиксируются инфляционные антирекорды. Запущенный процесс перестройки мировых потоков сырья только ухудшит ситуацию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что санкции против РФ могут обернуться ростом мировой инфляции.