Москва, 16 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Властями Болгарии так и не было представлено обоснований для высылки российских дипломатов, что свидетельствует о том, что у этого демарша исключительно политический характер. Об этом 16 марта заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

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Как указал в интервью РИА Новости Пилипсон, для Болгарии уже довольна привычна практика объявления российских дипломатов персонами нон грата без каких-либо оснований, и с ноября 2019 года эту страну вынужденно покинули 11 сотрудников российских загранучреждений.

«В марте, как и прежде в аналогичных случаях, никаких внятных обоснований и доказательств «неподобающей» деятельности российских дипсотрудников представлено не было, что указывает на исключительно политический характер подобных демаршей», — сказал он.

Также российский дипломат указал на то, что в этом случае, очевидно, идет речь об элементе беспардонной и беспрецедентной кампании Запада по очернению России, а также о стремлении наращивать моральный прессинг и создавать атмосферу нетерпимости около жителей РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Москва намерена наращивать сотрудничество с Анкарой в энергетике, реализация проектов в сфере нефти и газа идет по плану.