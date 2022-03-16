Москва, 16 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Вариант коронавируса «Стелс-Омикрон» имеет все шансы стать преобладающим штаммом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Council.gov.ru Михаил Мурашко

«Имея более высокую контагиозность, подвариант «омикрона» BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта «омикрон».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Муршко заявил, что в настоящее время в стране еще остается высокими риск заражения штаммом коронавируса «Дельта», при котором новое заболевание протекает более тяжело.

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