Москва, 16 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Москва намерена наращивать сотрудничество с Анкарой в энергетике, реализация проектов в сфере нефти и газа идет по плану, заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

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По его словам, Россия по достоинству оценивает «сбалансированную линию турецких партнеров», которые в отличие от многих не готовы поступиться своими национальными интересами.

«Стратегические проекты в нефтегазовом секторе, которые уже удалось воплотить, работают стабильно, приносят пользу, тогда как реализация пока не завершенных начинаний идет по плану, с соблюдением графиков. Более того, намерены наращивать взаимовыгодное многоканальное сотрудничество с Анкарой — не ограничиваясь сферой энергетики», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что для этого есть широкие возможности, несмотря на потрясения в мировом хозяйстве, «искусственно инспирированные западными странами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пилипсон заявил, что кризис на Украине ясно показал отношение мировых государств к России. Так, ряд европейских стран своими антироссийскими действиями стараются угодить Соединённым Штатам и Североатлантическому альянсу.

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