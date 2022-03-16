МИД РФ: Москва намерена наращивать сотрудничество с Турцией в энергетике
Москва, 16 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Москва намерена наращивать сотрудничество с Анкарой в энергетике, реализация проектов в сфере нефти и газа идет по плану, заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
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По его словам, Россия по достоинству оценивает «сбалансированную линию турецких партнеров», которые в отличие от многих не готовы поступиться своими национальными интересами.
Дипломат подчеркнул, что для этого есть широкие возможности, несмотря на потрясения в мировом хозяйстве, «искусственно инспирированные западными странами».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пилипсон заявил, что кризис на Украине ясно показал отношение мировых государств к России. Так, ряд европейских стран своими антироссийскими действиями стараются угодить Соединённым Штатам и Североатлантическому альянсу.
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