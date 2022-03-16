Краснодар, 16 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Десять больниц, работавших как ковидные госпитали, возвращаются к штатному режиму работы в Краснодарском крае, сообщили 16 марта в пресс-службе администрации региона.

Mos.ru Койки

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«В последние недели заболеваемость коронавирусом и число госпитализаций на Кубани снижается. Это позволило нам закрыть 10 ковидных госпиталей из 28 — эти больницы вернулись к обычному режиму работы. В целом коечный фонд для пациентов с коронавирусом сократился в два раза. При этом 30% коек сегодня свободно», — заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

В период высокого уровня ковид-заболеваемости на Кубани максимально было развернуто 7,7 тысячи коек в восьми больницах. В настоящее время ковидные койки перепрофилированы в Туапсинской ЦРБ №3, Ейской ЦРБ, городских больницах Горячего Ключа и Анапы, горбольнице №1 Новороссийска, в горбольнице №1 и специализированной психиатрической больнице №7 Краснодара, в Сочи — в горбольнице №5, Центре охраны материнства и детства, кожно-венерологическом диспансере.

На утро 16 марта в Краснодарском крае для лечения пациентов с коронавирусом действует 3,9 тысячи коек в 18 госпиталях.