Астана, 16 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 85 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии в республике выявили 1 304 560 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 282 645 человек, в том числе 480 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 9418 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 805 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 650 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки было два таких случая.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 54 выявленных заражениях коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 958 человек. Случаев смерти среди пациентов с диагнозом COVID-19 не выявили.