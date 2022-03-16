Москва, 16 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Полностью отменить плату за обучение в техникумах и колледжах предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«В условиях санкций и прекращения сотрудничества с западными компаниями необходимо срочно заняться подготовкой людей «рабочих специальностей», но для этого получение средне-технического образования в России должно стать полностью бесплатным», — отметил Миронов.

По его словам, сейчас стоимость обучения в техникумах зашкаливает.

«Ценник просто зашкаливает. Ну как и из каких источников обычная семья сможет выделить на колледж по 120, 150, 170 тыс. рублей в год? А ведь именно столько приходится отдавать родителям за обучение своих детей. Тем более, сейчас, когда многие из-за санкций остаются без работы», — добавил парламентарий.

Популярность техникумов выросла на фоне увеличения стоимости обучения в вузах, много денег в течение нескольких лет нужно тратить и на подготовку к ЕГЭ, а это могут позволить себе немногие.

Миронов обратил внимание на тенденцию, когда директора колледжей «поймали волну», подсуетились и начали понемногу брать деньги за обучение.

«Потом они и вовсе отменили бесплатное образование, и как принято говорить в народе, «зарабатывают в два конца». Эти феодальные вотчины получают от студентов, а также из региональных и муниципальных бюджетов. Считаю, что это не допустимо!» — сказал парламентарий.