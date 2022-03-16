Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга увеличит бюджет фонда содействия кредитованию малого бизнеса на 1 млрд рублей, чтобы помочь предпринимателям в условиях санкций. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

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В связи с нестабильной экономической обстановкой, которую отягощают антироссийские санкции, вопрос поддержки малого и среднего бизнеса стал более острым.

«Сегодня страна столкнулась с новыми вызовами и беспрецедентными санкциями. Мы должны в полной мере использовать накопленный опыт преодоления кризисных ситуаций. Сейчас нам надо сосредоточиться на поиске не разовых, а системных решений», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Упомянутый фонд содействия кредитованию будет предоставлять малому бизнесу, который развивается в сторону импортозамещения, займы на льготных условиях. Такая мера позволит сохранить рабочие места и поддержать покупательскую способность местных жителей.

Беглов отметил, что задача Петербурга состоит в минимизации негативного воздействия санкций на экономику. Это возможно лишь при совместном сотрудничестве правительства, бизнеса и других органов.