Донецк, , 09:31 — REGNUM Киевские боевики за последние сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 марта рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ ведут обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало 23 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 179 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись реактивные системы залпового огня, артиллерия, танки и минометы калибра 120 мм.

Помимо того, отмечается, что были обстреляны населенные пункты: Доломитное, Зайцево (южное), Гольмовский, Горловка (пос. ш-ты Гагарина), Михайловка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, город Донецк (Петровский и Кировский районы), Старомихайловка, Кременец, Луганское, Еленовка и Александриновка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что торговые объекты на территории Крыма, которые принадлежат гражданам Украины, выступающим за дестабилизацию обстановки, могут быть арестованы и изъяты.