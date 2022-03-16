Баку, 16 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 15 марта выявили 142 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 5454 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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За время пандемии в стране выявили 790 962 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 779 828 человек, в том числе 243 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 1507 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9627 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе девять — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 53 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 2437 тестов. Выздоровевшими медики признали 168 человек. Смерть наступила у 12 пациентов с диагнозом COVID-19.