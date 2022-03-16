Москва, 16 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Новые лимиты льготного кредитования доведены до российских аграриев, заявила 16 марта вице-премьер Виктория Абрамченко.

Economy.gov.ru Виктория Абрамченко

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

По её словам, средства для представления льготных кредитов объёмом 25 млрд рублей, ранее выделенные из резервного фонда правительства России, доведены до аграриев России. Она пояснила, что в госпрограмме льготного кредитования участвуют 32 банка.

«В рамках государственной программы льготные кредиты предоставляются по льготной ставке от 1 до 5% годовых. Финансирование позволит обеспечить выдачу новых льготных краткосрочных кредитов на общую сумму не менее 158 млрд рублей», — сказала Абрамченко.