Москва, 16 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Совет Европы утрачивает свой смысл, без России коллегам из Совета Европы нечем будет заняться, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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"Остаётся один выход — самораспуститься», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он напомнил, что 26 лет назад, 28 февраля 1996 года Российская Федерация вступила в Совет Европы. Ожидания были большими: приверженность демократическим идеалам и принципам, гармонизация законодательств стран-участниц, равноправный диалог суверенных государств, но они не оправдались, констатировал спикер Госдумы.

«Все эти годы мы стремились вести диалог. Нас не слышали. Совет Европы исповедовал принципы одностороннего движения и двойных стандартов. В этих условиях диалог с глухим Западом стал бессмысленным», — отметил Володин.

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