Москва, 16 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Россия уведомила Совет Европы о выходе из организации, при этом страна входила в число крупнейших спонсоров СЕ, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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"Россия входила в число пяти крупнейших спонсоров организации. В этом году наша страна не перечисляла взнос порядка 4 млрд 200 млн рублей в Совет Европы — деньги, которые понадобятся в условиях санкций. Они пойдут на решение проблем наших граждан, поддержку экономики», — отметил Володин в телеграм-канале.

Покидая Совет Европы, Россия будет больше внимания уделять двусторонним отношениям. Планируем продолжить диалог с национальными парламентами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия»), выход России из СЕ — это взвешенное и обдуманное решение.

Ежегодный взнос за членство в СЕ составлял порядка 33 млн евро.