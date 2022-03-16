Ташкент, 16 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Узбекистане за минувшие сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, у четырех человек накануне также подтверждена пневмония. О случаях смерти от последствий коронавируса не сообщается.

Как отмечает Газета. уз, в предыдущие два дня выявляемость в стране составляла чуть больше 20 случаев в день. Общее количество выявленных случаев заражения за всё время пандемии — с марта 2020 года — достигло 237,3 тысячи.

Общее число официально зарегистрированных умерших от COVID-19 в стране составляет 1637.