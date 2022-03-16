Лондон, 16 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Великобритания рассчитывает, что ОАЭ и Саудовская Аравия помогут миру справиться с зависимостью от российских углеводородов. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, распространённом его канцелярией 15 марта.

Garry Knight Борис Джонсон

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Накануне своего визита в Эр-Рияд глава британского правительства заявил, что Лондон формирует международную коалицию, «чтобы справиться с новой реальностью». Миру нужно отвыкнуть от получения углеводородов из России.

«Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам в этих усилиях принадлежит роль ключевых международных партнёров», — сказал Джонсон.

Британия намерена сотрудничать с этими странами, чтобы обеспечить региональную безопасность, выполнить гуманитарные задачи и надолго стабилизировать мировые энергорынки.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост цен на энергоносители наблюдается в мире из-за санкций, введённых США, ЕС, Великобританией и рядом других стран против России. Поводом для санкций стала военная операция России на Украине.

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