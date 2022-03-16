Москва, 16 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Более 80% организованных туристов из России, что составляет порядка 75 тыс. человек, вывезли из-за границы туроператоры. Об этом 16 марта рассказали журналистам в пресс-службе Ростуризма.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

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«При поддержке Ростуризма на сегодняшний день туроператоры обеспечили возвращение домой более 80% наших организованных туристов — это порядка 75 тыс. человек», — говорится в сообщении и добавляется, что свыше 1,5 тыс. человек из этого числа было вывезено в течение последних суток.

При этом, согласно данным Ростуризма, самое большое количество организованных туристов из России пребывают в Египте, Турции, ОАЭ, Доминикане, Вьетнаме и Таиланде. Туристические операторы ведут их возвращение на Родину специальными чартерными рейсами или регулярными стыковочными рейсами через третьи страны.

Также указывается, что в данный момент ведется согласование чартерных рейсов из Доминиканы, Египта, Турции, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама, и для того, чтобы получить оперативную информацию по указанным рейсам, туристам нужно поддерживать со своим туроператором постоянную связь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве России в США заявили, что власти Соединенных Штатов стремятся зарабатывать политическое очки за счет русофобии.