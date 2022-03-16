Новосибирский губернатор исключил риск дефолта
Новосибирск, 16 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области дефолт не прогнозируется. Об этом на пресс-конференции сегодня, 16 марта, заявил губернатор региона Андрей Травников.
Nso.ru
Андрей Травников
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"Наших бюджетных возможностей достаточно для того, чтобы исполнить все обязательства», — подчеркнул Травников.
Напомним, ранее новосибирский губернатор призвал не поддаваться панике.