Хабаровск, 16 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Евросоюз продлил ещё на полгода персональные санкции в отношении губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Дегтярев

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«Восемь лет уже как невъездной. Хочу успокоить нынешних депутатов, сенаторов и всех новичков списка: жить под персональными санкциями можно. Строить дома нужно в России, детей учить в России, отдыхать в России, деньги хранить в России, вкладывать в Россию.

Совет ЕС включил меня в список 25 июля 2014 года под почетным номером 7, следом ваш покорный слуга летом 2014 года угодил под персональные санкции Австралии, Канады, Швейцарии, Черногории и Бог весть каких ещё стран», — написал Дегтярев в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что Шевченковский районный суд Киева уже три года заочно судит его с Жириновским за финансирование терроризма — «так киевская власть назвала поставки гуманитарной помощи детям Донбасса в 2014—2015 годах».

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, чья фамилия значится в санкционном списке Великобритании вместе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу, заявила, что не видит ничего плохого в том, что оказалась в таком обществе.