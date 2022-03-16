Пекин, 16 марта, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Ужесточение санкций против России со стороны Запада усложняет процесс восстановления мировой экономики после пандемии коронавирусной инфекции, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с нидерландским коллегой.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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«В настоящее время США и Европа безостановочно усиливают санкции в отношении России. Для трудного восстановления мировой экономики это в очередной раз как «соль на рану», — заявил он.

Ван И добавил, что антироссийские санкции наносят удар по уровню жизни не только граждан России, но и всего мира. По его мнению, в настоящее время необходимо сконцентрировать все усилия на мирном разрешении ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Китая Ван И призвал Евросоюз и НАТО к равноправному диалогу с Россией. По его словам, для достижения стабильности в Европе, ЕС и Североатлантическому альянсу необходимо с уважением воспринять беспокойство Москвы по гарантиям безопасности.