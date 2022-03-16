Новосибирск, 16 марта, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ближайшее время могут отменить масочный режим. Это следует из информации в официальном телеграм-канале «Новосибирь».

Nso.ru Масочный режим

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«Губернатор Андрей Травников заявил о поддержке решения об отмене в Новосибирской области масочного режима», — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава региона дал поручение оперативному штабу совместно с Роспотребнадзором готовить соответствующие документы.