Новосибирск, 16 марта, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области временно отменили ограничения на господдержку юридическим лицам с налоговой задолженностью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников на пресс-конференции сегодня, 16 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Сегодня утром принято решение о временной отмене ограничения на представление мер господдержки тем юридическим лицам, у которых есть налоговая задолженность», — уточнил Травников.

Напомним, что ранее новосибирские власти обсудили меры по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона.

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