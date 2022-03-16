Мадрид, 16 марта, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Совет министров Испании ратифицировал присоединенение к подаче в Международный уголовный суд жалобы почти сорока стран на президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

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Цель иска — привлечь российского лидера к «ответственности» за «военные преступления», «преступления против человечности» и «геноцид» в связи со спецоперацией в защиту ДНР и ЛНР.

Совет министров Испании согласился санкционировать начало работы над документацией для продвижения этих разбирательств в МУС.

О том, будет ли подан иск против украинских властей в связи с геноцидом населения Донбасса с 2014 года, не сообщается.