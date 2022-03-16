Москва, 16 марта, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Крупные международные компании, которые частично или полностью собираются уходить из России в связи наложенными на экономический сектор страны санкциями, обеспечивали работой около 200 тыс. человек. Об этом 16 марта сообщил журнал Forbes.

ИА REGNUM Увеличение зарплаты

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Самым крупным работодателем, объявившим об уходе из России, является сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. В России данная сеть обеспечивает работой 62 тыс. человек. На втором месте по данному критерию находится компания Pepsico. Всего на данную компанию в России работает около 19 тыс. человек, из них самое большое число сотрудников, около 8 тыс., заняты на производстве в городе Солнечногорске, где расположен комбинат по производству безалкогольных напитков.

В компании IKEA работают около 15 тыс. сотрудников, однако увольнять их компания не стала, более того, все работники будут три месяца получать заработную плату, даже если торговая точка, где они трудятся, закрыта. Как пояснил Forbes пресс-секретарь «IKEA Россия» Константин Тютрин, сотрудники числятся в штате компании, выплаченные им деньги не являются выходным пособием.

Среди автопроизводителей самая крупная из приостановивших деятельность компаний — концерн Volkswagen, в его штате трудятся около 5,8 тыс. человек. Площадка сборки автомобилей временно переведена в режим простоя, а работавшие там сотрудники получили краткосрочное пособие размером 2/3 зарплаты и социальные гарантии.