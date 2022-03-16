Веллингтон, 16 марта, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Правительство Новой Зеландии откроет границу для привитых граждан Австралии с 13 апреля, на три месяца раньше запланированного срока, приурочив этот шаг к началу школьных каникул. Об этом 16 марта сообщает премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

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В заявлении Ардерн, опубликованном на сайте правительства, отмечается, что на гостей из Австралии приходится около 40% от общего числа туристов, ранее посещавших Новую Зеландию. Решение открыть границу не в июле, а на начало школьных каникул (с 11 по 26 апреля), позволит гражданам Австралии возобновить практику проведения каникул в соседней стране.

Джасинда Ардерн «С 23:59 вторника, 12 апреля, австралийцы смогут приезжать в Новую Зеландию без обязательного карантина. С 23:59 воскресенья, 1 мая, в страну смогут въехать вакцинированные путешественники из стран, для которых действует безвизовый режим, а также туристы из Великобритании, США, Японии, Германии, Южной Кореи и Сингапура».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Зеландии за сутки выявили 21 616 заражённых коронавирусом SARS-CoV-2. Больше всего, 6085 человек, выявили в городе Окленде, где располагается крупнейший очаг распространения инфекции.