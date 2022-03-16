Сеул, 16 марта, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung изучает ситуацию с антироссийскими санкциями, а также готовит планы по снижению издержек для своего бизнеса, заявил вице-председатель компании Хан Чон Хи, сообщает агентство Рёнхап.

(сс) LeeJeongSoo Samsung

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"Мы внимательно следим за ситуацией с экономическими санкциями против России», — заявил он.

По его словам, компания пытается разработать план реагирования на чрезвычайные обстоятельства, которые могут возникнуть на рынке. Тем не менее от прямого ответа на вопрос, намерен ли Samsung уходить из России, Хан Чон Хи уклонился.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании Samsung опровергли слухи об уходе южнокорейской корпорации с российского рынка. Утверждалось, что приостановка деятельности носит временный характер в связи с изменениями логистических цепочек.