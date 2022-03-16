Вашингтон, 16 марта, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Корпоративный мессенджер Slack, который принадлежит американской компании Salesforce, начал блокировать доступ российских пользователей к их аккаунтам в сервисе. Об этом 15 марта сообщил портал Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Отмечается, что пользовательские данные сохранятся, но клиенты не смогут воспользоваться ими до тех пор, пока будут действовать ограничения.

Такое решение приятно в рамках соблюдения санкций, введенных против России властями США и других стран, где используют Slack. В ряде случаев ограничение доступа происходит без предварительного уведомления.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Bloomberg распространил информацию о том, что американская компания Amazon.com Inc. прекратила отправку товаров в Россию. 12 марта интернет-магазин eBay приостановил операции для российских пользователей.