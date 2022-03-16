Магадан, 16 марта, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел совещание по выполнению строительных объемов, запланированных в 2022 году в рамках реализации национальных проектов и региональной программы «500/500», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Носов сказал, что сейчас как никогда важно работать с подрядчиками в тесном контакте. Это касается как модернизации первичного звена в здравоохранении, так и ремонта школ, благоустройства городской среды, реализации мероприятий в рамках государственных и региональных программ, где инвесторами выступают предприятия региона.

губернатор Колымы акцентировал, что опасения по удорожанию стройматериалов не являются поводом для приостановки работ.

«Для взаимодействия с подрядчиками важно составить четкий график работ по каждому объекту, важно работать еще быстрее, чем раньше. Со своей стороны, мы готовы поддержать финансами на промежуточных стадиях для оперативного закупа материалов», — сказал Сергей Носов, добавив, что из-за введенных санкций ситуация нестандартная, а значит необходимо принимать столь же нестандартные решения.

«Ремонтные работы в школах искусств должны начаться уже в апреле, а не на летних каникулах. Надо сейчас зайти на все объекты и немедленно приступить, несмотря на подорожание стройматериалов. Надо работать», — подытожил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерство строительства Сахалина поступила жалоба о росте цен на строительный щебень. Ведомство проводит проверку совместно с прокуратурой и УФАС.