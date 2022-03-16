Пекин, 16 марта, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты «впали в отчаяние» после введения санкций на импорт газа и нефти из России, сообщает китайская газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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"Страны ОПЕК не желают быть связанными по рукам и ногам США или нарушать свои квоты по добыче и вонзать России нож в спину в разгар кризиса. США в отчаянии были вынуждены обратиться за помощью к Ирану, намекнув, что могут начать импорт нефти после подписания ядерной сделки», — говорится в материале газеты.

Автор статьи обращает внимание, что Соединенные Штаты пытались договориться о поставках нефти с Саудовской Аравией, ОАЭ, а также с Венесуэлой. При этом американский президент Джо Байден, по мнению публициста, нанес ущерб и Европе, вынудив ее вводить жесткие санкции против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США заявил, что не намерен импортировать нефть из Ирана после отказа от закупок российских энергоресурсов. При этом якобы Вашингтон не будет договариваться с Тегераном о поставках нефти даже в случае возобновления ядерной сделки.