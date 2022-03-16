Токио, 16 марта, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида 16 марта может объявить о лишении России статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле. Об этом сообщает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Кисида Фумио. Премьер-министр Японии

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

По информации телеканала, решение, лишающее Россию различных торговых преференций со стороны Японии, Кисидой уже принято. Оно связано с проведением Вооружёнными силами РФ спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии увеличили перечень товаров и технологий, запрещённых для экспорта в Россию в рамках введённых ранее антироссийских санкций.