Ханой, 16 марта, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 175 480 человек. Об этом сообщает пресс-служба вьетнамского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

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Уточняется, что 175 468 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Одним из основных очагов распространения инфекции по-прежнему является столица Вьетнама Ханой — там за сутки выявили 26 708 носителей SARS-CoV-2.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 6 552 918. Выздороветь и выписаться из медицинских учреждений смогли 3 383 142 пациента, еще 41 515 с болезнью не справились и скончались.