Рим, 15 марта, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Правительство Италии отменит обязательное предъявление антикоронавирусного «супер-сертификата» для доступа граждан старше 50 лет на свои рабочие места, передает Rai во вторник, 15 марта, со ссылкой на осведомленные источники.

Вакцинация

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Предполагается, что ограничение будет отменено после 31 марта, когда в Италии прекратит действовать режим ЧС.

Право на получение указанного документа имеют граждане, привитые от коронавируса или переболевшие и сохранившие антитела.