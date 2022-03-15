Вашингтон, 15 марта, 2022, 23:14 — ИА Регнум. США не рассматривают возможность возобновления импорта нефти из Ирана после отказа от закупок российских энергоресурсов. Об этом заявил на брифинге 15 марта официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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«У нас нет намерения заменять российскую нефть иранской. Такой вариант не рассматривается», — сказал он.

Прайс отметил, что позиция Вашингтона относительно запрета на импорт нефти из Ирана останется неизменной вне зависимости от того, будет ли возобновлена иранская ядерная сделка.

Представитель Госдепартамента также высказал мнение, что лишение Тегерана возможности получить ядерное оружие в равной степени отвечает интересам как Соединённых Штатов, так и России.