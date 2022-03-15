Рим, 15 марта, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Энергетический кризис и последствия ситуации на Украине (закрытие российского рынка, резкое снижение турпотока) могут привести к снижению темпов роста ВВП Италии в 2022 году на 3%, с таким прогнозом выступили во вторник, 15 марта, в национальной бизнес-ассоциации Confcooperative.

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Под угрозой дефолта — 184 тысячи предприятий, на которых работает 1,4 миллиона человек (примерно пятнадцатая часть всех работающих граждан страны).

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 30% — до 2,30 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.