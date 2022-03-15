Женева, Швейцария, 15 марта, 2022, 22:08 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 1 413 309 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 3805 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 15 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 458 479 635 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 6 047 653 случая смерти от заболевания.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 1 231 987 выявленных инфицированных и 3654 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.