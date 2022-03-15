Бухарест, 15 марта, 2022, 20:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Румынии зарегистрировано 2087 новых случаев SARS-CoV-2, что на 13% выше показателей предыдущего дня. Об этом 15 марта передает «Румынское телевидение».

Mos.ru Лабораторные исследования на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Согласно официальной информации, очаги заболевания наблюдаются в Бухаресте, Яссах, Констанце и других крупных городах страны. Сообщается о смерти 20 человек. При этом власти Румынии отказались от идеи очередного ужесточения карантинных мер в стране.

По состоянию на 15 марта, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,79 млн. Из них умерли 64 381 пациентов.