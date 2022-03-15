Москва, 15 марта, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Курс рубля продолжил укрепляться по отношению к доллару и евро на торгах во вторник, 15 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

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К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 110,10 рубля, что на четыре рубля ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро составил 118,50 рубля, снизившись на 1 рубль 45 копеек.

Напомним, в понедельник, 14 марта, курсы доллара и евро снижались до 109,95 рубля и 115,66 рубля соответственно, однако позднее немного отыграли позиции.