Москва, 15 марта, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелемситуацию на Украине, передаёт 15 марта пресс-служба Кремля.

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Путин обратил особое внимание, что руководство Евросоюза проигнорировало ракетный удар украинских вооружённых сил по центру Донецка с использованием кассетного боеприпаса, который повлёк многочисленные жертвы среди гражданского населения.

Президент также изложил оценку ведущихся переговоров российских и украинских представителей по выработке договоренностей с учетом известных российских требований, при этом отметив, что Киев не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемого решения.