Сыктывкар, 15 марта 2022, 15:51 — REGNUM Коми республиканская больница вернется к обычному режиму работы. В начале апреле крупнейший стационар республики начнет плановый прием пациентов, сообщает минздрав республики.
По данным ведомства, в больнице уже ведется работа по сокращению ковидных коек и дезинфекции. После выписки последнего ковидного пациента и получения разрешения на работу главный стационар республики начнет прием пациентов в плановом режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске закрыли ковидный роддом.