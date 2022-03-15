Москва, 15 марта, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Письмо о выходе России из Совета Европы (СЕ) министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации, сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Флаги стран — членов Совета Европы

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"Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые всё это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну. В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию», — сообщил также Толстой в телеграм-канале.

Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение, подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ежегодный взнос России в СЕ составляет 33 млн евро.