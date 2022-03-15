Москва, 15 марта, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Правительство направит один триллион рублей на поддержку российской экономики, заявил 15 марта премьер-министр России Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

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Отметив, что правительство России продолжает подготовку мер по укреплению устойчивости экономики страны, премьер-министр заявил, что, по поручению президента, подготовлен целый ряд антикризисных шагов.

Мишустин «Многие из них вошли в проект плана первоочередных действий. Это очень гибкий документ, и он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно — в зависимости от развития ситуации».

Глава правительства уточнил, что в этот документ включено свыше сотни инициатив. И это если не считать уже принятых и реализуемых.