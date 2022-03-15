Мишустин объявил о выделении 1 трлн рублей на поддержку экономики РФ
Москва, 15 марта, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Правительство направит один триллион рублей на поддержку российской экономики, заявил 15 марта премьер-министр России Михаил Мишустин.
Government.ru
Михаил Мишустин
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Отметив, что правительство России продолжает подготовку мер по укреплению устойчивости экономики страны, премьер-министр заявил, что, по поручению президента, подготовлен целый ряд антикризисных шагов.
«Многие из них вошли в проект плана первоочередных действий. Это очень гибкий документ, и он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно — в зависимости от развития ситуации».
Глава правительства уточнил, что в этот документ включено свыше сотни инициатив. И это если не считать уже принятых и реализуемых.
«Общий объём финансирования оценивается примерно в 1 трлн рублей».