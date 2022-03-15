Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Городская многопрофильная больница №2 на севере Санкт-Петербурга с 16 марта возобновляет прием не инфицированных коронавирусом петербуржцев для оказания плановой медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Приемное отделение больницы

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По распоряжению комитета, плановая помощь — как специализированная, так и высокотехнологичная, возобновляется по всем профилям больницы: сердечно-сосудистая хирургия, челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия, абдоминальная хирургия, ортопедия, урология, гинекология, пульмонология, гастроэнтерология, оториноларингология и другие.

«Для госпитализации и лечения в ГМПБ №2 необходимо получить направление в районной поликлинике», — указали в комздраве.

Напомним, в Петербурге количество коек для лечения больных с коронавирусом составляет 3292 места. Этот показатель за последние сутки снизился на 911 коек. Лечением ковида и больных с пневмонией в Петербурге занимаются в 11 городских и трёх федеральных стационарах.