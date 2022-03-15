Сыктывкар, 15 марта, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Росздравнадзор Коми зафиксировал рост цен на лекарства в регионе, сообщает БНК.

Александр Погожев, ИА REGNUM Лекарства

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По данным ведомства, завышение цен коснулось товаров как из перечня жизненно важных, так и тех, что вне этого списка. При этом по первым превышения зарегистрированной цены пока нет, а по вторым — установлена свободная цена, поэтому сеть и поставщик могут ею управлять.

Мер по регулированию цен на медикаменты в республике пока не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ненецком АО торговцам, завышающим цены, пригрозили лишением субсидий.