Москва, 15 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Правительство обеспечит необходимую гибкость антикризисных мер для бизнеса. Об этом 15 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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«Предприятиям сейчас важно оперативно найти новых поставщиков и покупателей. Ну, а людям обеспечить доступ к привычным услугам и товарам, или к их достойной альтернативе», — заявил Мишустин.

Для этого правительство подготовило комплекс мер, часть из которых вошли в проект первоочередных действий.

«Это очень гибкий документ, и он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации», — указал премьер-министр.

«Сейчас в него включено более 100 инициатив без учёта уже принятых и реализуемых. Общий объём финансирования оценивается примерно в 1 трлн рублей», — подчеркнул он.