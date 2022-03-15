Стокгольм, 15 марта, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде надеется, что ухудшение состояния экономики России, к которому приведут санкции нескольких десяткой государств, заставит жителей РФ осознать, что на самом деле происходит в настоящий момент на территории Украины. Об этом она заявила в интервью новостной службе ТТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Он заявил, что, под влиянием санкций, граждане России «увидят действительность», узнают правду об Украине, а сейчас, по его мнению, они необъективны из-за пропаганды.

Комментируя четвертый пакет санкций, анонсированный Европарламентом накануне, 14 марта, Линде, основываясь на беседах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, делает вывод, что с российской стороны в последнее время наблюдается большая готовность к диалогу, чем прежде.

По его мнению, на Москву влияют и санкции и действия украинских военных «при поддержке ЕС и отдельных государств-членов». Санкции, по его словам, «безусловно, уже начали приносить свои плоды».