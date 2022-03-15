София, 15 марта, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В ближайшее время Болгарию ждет очередной виток инфляции. Об этом 14 марта со ссылкой на болгарского министра финансов Асена Василева сообщает софийская газета «Факты».

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По словам А. Василева, в настоящее время София рассматривает возможность введения экстренных мер по спасению болгарской экономики.

«[Наше] правительство уже работает над сценарием пополнения государственного резерва на случай падения урожайности или возникновения пробелов в экспортно-импортных связях, — отметил, в частности, он. — В течение ближайших двух-трех лет мы должны создать альтернативную базу, на основе которой можно будет полностью перестроить болгарскую экономику под лекала Объединенной Европы».

При этом, как отметил глава минфина Болгарии, уже к концу нынешнего года инфляция в стране может вырасти на 7%.

Напомним, только с начала нынешнего года в Болгарии резко подорожали продукты питания. Кроме того, за последние три месяца выросли цены на автомобильное топливо, а также газ и электроэнергию. По некоторым данным, каждый третий житель страны не может оплатить услуги ЖКХ.